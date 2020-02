Dënimet për City-n nuk kanë mbaruar, pritet ti hiqen pikë në Premier League

Shtuar më 15/02/2020, ora 09:25

Duket se Manchester City do të përjetojë një nga momentet më të vështira në vitet e fundit. Dënimi në Champions pritet ti kushtojë shtrenjt "citizens" në aspektin financiar, por edhe në cilësi pasi nuk dihet nësë yjet do të vazhdojnë të qëndrojnë në ekip.Por,e keqja për skuadrën e Pep Guardiolas nuk ndalon me kaq. Mediat angleze raportojnë se Manchester City mund të përballet edhe me një dënim të ri në Premierligë, duke iu zbritur pikët.Është një rregullore në Premierligë që e detyron këtë ligë të veprojë, shkaku i shkeljeve të rregullave financiare të UEFA-s.Nuk jepet një numër i saktë i pikëve që mund t’i hiqen Cityt, por diçka e tillë pritët të ndodh.