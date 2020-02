Dosjet bëhen publike, Bartomeu pagoi njerëz për të sulmuar yjet dhe legjendat e Barcelonës? (FOTO LAJM)

Shtuar më 18/02/2020, ora 10:13

Barcelona ishte në qendër të një skandali ditën e hënë kur dolën disa raporte ku pretendohej se prisidenti i Bertomeu kishte paguar njerëz për të sulmuar yjet aktual të ekipit dhe legjendat Më vonë të hënën në mbrëmje, një dokument prej 36 faqesh u soll në radio spanjolle, me këtë dosje që paraqitej të dëshmonte se "I3 Ventures " janë pas llogarive të rrjeteve sociale në fjalë.Dosja u diskutua në Cadena SER, i njëjti stacion radiofonik që për herë të parë publikoi historinë origjinale, dhe është nënshkruar nga ‘Nicestream’.Aty tregohen veprimtaritë e gjashtë llogarive , të dhëna të cilat mund të arrihen vetëm nga administratori i atyre llogarive Stacioni përmendi edhe faqen në Facebook ‘Respeto y Deporte’, për të cilën thotë se është e lidhur me "I3 Ventures ".Vlen të kujtohet se si "I3 Ventures " ashtu edhe Barcelona e mohuan informacionin origjinal të publikuar nga Cadena Ser dhe se klubi katalanas deklaroi se ”I3 Ventures ” nuk kishte asnjë lidhje me llogaritë, madje kërcënonte me veprime juridike."I3 Ventures , një ofrues i shërbimit në klub, nuk ka asnjë marrëdhënie me llogaritë e përmendura dhe, nëse ndonjë marrëdhënie e tillë zbulohej, klubi menjëherë do të përfundonte marrëveshjen me ta dhe do të sillte çdo veprim të nevojshëm juridik për të mbrojtur interesat e tyre", thuhej në reagim."I3 Ventures " vetë deklaruan se ata nuk kishin një marrëveshje të tillë me klubin katalunas. Megjithatë, këto pretendime janë hedhur në dyshim nga këto dokumente të botuara së fundmi.Presidenti Bartomeu pagoi kompaninë e lartë përmendur në mënyrë që ata t’i sulmonin yjet e skuadrës – përfshirë Leo Messin, Gerard Pique, Luis Suarez e të tjerë – poashtu edhe legjendat si Carles Puyol, Eric Abidal e të tjerë, duke ruajtur reputacionin e tij përpara tifozëve të Barças.