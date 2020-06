E BUJSHME/ Ilir Daja merr drejtimin e skuadrës shqiptare?

Shtuar më 30/06/2020, ora 18:03

Në Maqedoninë e Veriut, nuk kanë dyshime! Ilir Daja do të jetë trajner i ri i Shkëndijës së Tetovës, që do të zëvendësojë Ernest Gjokën.Ndërkohë së fundmi një tjetër lajm i bujshëm është duke qarkulluar për sa i përket klubit kuqezi Bëhet fjalë për futbollistin më në formë për momentin te Partizani, Eraldo Çinari.Sipas “sportmedia.mk”, 23-vjeçari do të jetë një nga përforcimet e mëdha të Shkëndijës në merkaton e verës. Shkodrani është një dëshirë e trajnerin Ilir I njëjti burim bën me dije se palët kanë arritur marrëveshjen paraprake në parim, teksa mungon vetëm zyrtarizimi, i cili pritet të vijë në ditën në vijim.Klubi shqiptar që militon në Maqedoninë e Veriut, pritet të paguajë një shumë të konsiderueshme për të marrë kartonin e Çinarit, i cili aktualisht ka edhe një vit kontratë me Partizanin.Kujtojmë që së fundmi për të ka pasur interesime edhe nga Turqia. Drejtuesit dhe tifozët kuqezi , i josh fakti, që në të kaluarën sulmuesi shkodran ka qenë pjesë edhe e spanjollëve të Alavesh dhe kroatëve të Istrës. Pavarësisht se nuk la gjurmë, CV e Çinarit duket tepër shpresëdhënëse. Futbollisti i talentuar pritet të zëvendësojë futbollistin Alimi, i cili me shumë gjasa do të largohet nga Shkëndija.