E BUJSHME/ Trajneri Milinkoviç paraqet dorëheqjen

Shtuar më 16/04/2017, ora 20:06

Ngjarje të bujshme në Gjirokastër menjëherë pas humbjes së parë në shtëpi të Luftëtarit. Trajneri Mlladen Milinkoviç dhe shefi i klubit , Gentjan Nora , kanë paraqitur dorëheqjen para drejtuesve të klubit “U bë dhjetë ndeshje që ndikohet në rezultat dhe nuk kemi ç’llogari t’i kërkojmë skuadrës, çfarë llogarie t’i kërkoj Beqirit që ishte gati të jepte jetën në Pogradec, ç’ti them Olti Rapës që i fshiva gjakun me bluzë për të ngjitur Luftëtarin në Superiore”, janë fjalët e shefit të klubit Nora për “Panorama Sport”.“Ç’e dua këtë Superiore? Ç’tu them 5 mijë tifozëve që na ndjekin çdo ndeshje. Sot pashë trajnerin të qajë, Bregun, Beqirin, Ruçin, Liçajn, të gjithë me lot në sy. Pashë djalin e presidentit ta shtyjnë tifozë nëpër shkallë pasi u doli para të mos qëllojnë arbitrin, shkruan Panorama.Nuk është kjo ndeshje por 10 të tilla. Hoqa dorë nga një karrierë për të ndjekur një ëndërr, kemi sakrifikuar jetën për të patur mundësi të shfaqim aftësinë dhe nuk na u lejua. Për këtë arsye jap dorëheqjen dhe së bashku me mua edhe trajneri . Ia kemi paraqitur presidentit. Ne largohem”, janë fjalët e Norës që konfirmon këtë vendim drastik.Tani pritet përgjigja e presidentit Grigor Tavo, i cili do të vendosë nëse do të pranojë këtë vendim të stafit apo do ta bindë trajnerin dhe shefin e klubit që të ndryshojnë mendje./Albeu.com/