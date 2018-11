FSHF shkarkon trajnerët e ekipeve kombëtare të moshave

Shtuar më 26/11/2018, ora 16:00

Ashtu siç ishte parashikuar, Federata Shqiptare e Futbollit ka shkarkuar disa nga trajnerët moshave , teksa i vetmi që ka shpëtuar ka qenë Alban Bushi i Shpresave.Erjon Bogdani nuk do të jetë më trajner i Kombëtares U-19, vendin e tij e ka zënë, ish-mbrojtësi Nevil Dede. Ndryshime edhe në Kombëtaren U-17 teksa pas largimit të Mustedanagiç, i cili do të mbajë postin e drejtorit të ekipeve kombëtare, vendin e tij e ka zënë shkodrani Elvis Beqiri.Nuk mund të shpëtonte nga ky ristrukturim as trajneri i Kombëtares U-15 Eqerem Memushi. Vlonjati është shkarkuar , pozicionin e tij e ka marrë Armand Damo. Të gjithë trajnerët e rinj pritet të prezantohen ditën e nesërme.