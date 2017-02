E pabesueshme, Ajeti "tradhton" serbin Mihajlovic (VIDEO)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 05/02/2017, ora 16:08

Trajneri i Torinos, Sinisa Mihajlovic e kishte paralajmëruar Ajetin, se do t'i jepte një shans madje, duke i thënë se duhet t'i tregonte inatin në fushë, por fati nuk ka qenë më të.Në fundin e pjesës së parë i penalizuar dhe nga fusha e mbuluar me ujë, Ajeti tentoi të rikthente një top pas te portieri, por terreni e ka tradhtuar , teksa sulmuesi kundërshtar përfitoi duke e dërguar topin në rrjetë, raporton Albeu.Vërtet një fat shumë i keq për Ajetin, që vështirë se do të ketë shans tjetër me Mihajlovic ./albeu.com/