E rëndë, kërcënohet me jetë Rey Manaj

Shtuar më 24/09/2018, ora 09:58

Rei Manaj ishte pretagonisit kryesor në fitoren e Albacetes ndaj Mallorcas me rezultatin 1-3 teksa shënoi golin e parë për skuadrën e tij në minutën e 3-të të takimit.Por Manaj u bë pjesë edhe e një incidenti në fushë ku ndërhyu ashpër ndaj mbrojtësit kundërshtar Kampos, i cili u detyrua të largohet nga fusha e lojës me ambulancë.Menjëherë për këtë episod është ngritur i gjithë stadiumi duke i thënë “Vrasës” Manajt.Ndërkohë pas ndeshjes ka folur dhe vetë lojtari i Kombëtares Shqiptare teksa ka thënë:“Kam marrë disa mesazhe kërcënuese, ku më kërcënojnë me jetë si në rrjetet sociale, ashtu edhe në fushë. Vetëm respekt për njerëzit dhe asgjë tjetër. Futbolli është kështu , mund të më kishte ndodhur edhe mua. Vrapuam për të kapur topin dhe fati e deshi që të ndodhte kështu ." /albeu.com/