EUROPA LEAGUE/ Shorti rezervon kundërshtarë të frikshëm për Teutën dhe Kukësin (FOTO LAJM)

Shtuar më 31/08/2020, ora 13:15

Turi i dytë i Europa League, sikurse edhe pritej, rezervonte skuadra të forta për klubet shqiptarë që garojnë në Superiore. Kukësi, Lacci dhe Teuta u kualifikuan, pasi ia dolën të kalojnë me sukses skuadra si Slavia Sofia, Kesle dhe Beitar Jerusalem.Sot, në Nion të Zvicrës prej orës 13:00, është hedhur shorti dhe tre klubet e Superiores kanë mësuar edhe rivalët me të cilët do të përballen në turin e dytë.Granada, Apollon Limassol dhe FC Steaua Bukuresht ishin tre skuadrat që Teuta rrezikonte dhe goglat i kanë vënë skuadrës durrsake ekipin e La Liga, Granada në shtëpi.Renova dhe Kukësi kundër Hajduk Split dhe Wolfsburg, kurse Laçi do ndeshet me Hapoel Beer Sheva, sikurse ndodhi vjet në turin e parë.