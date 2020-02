"Fair play" financiar, UEFA heton klubet që mashtruan

Shtuar më 17/02/2020, ora 21:47

Pas dënimit ekzemplar të Manchester Cityt me përjashtimin për dy vjet nga Liga e Kampionëve dhe gjobën e majme, UEFA kërkon të çojë në një tjetër shkallë luftën e saj për respektimin e rregullave Financiare.I ashtuquajturi ‘ Fair Play ’ që është shkelur nga shumë klube duket se ka patur një trajtim preferencial, por tani po studiohen edhe klubet e tjera që dyshohet se kanë mashtruar me bilancet.Përdorimi i plusvalencave false dhe shitjeve të fryra të lojtarëve, si dhe kamuflimet me sponsorët duket se janë përdorur për të dribluar rregulloren e UEFA-s.Praktikisht ekspertët do të hetojnë nëse marrëveshjet mes klubeve për të rritur vlerën e lojtarëve që të shmangen gjobat dhe dënimet, është bërë sipas një çmimi real tregu, apo është manipuluar.“Financial fair play ” është një sistem rregullash që u prezantua nga UEFA në vitin 2010, me zotimin për të futur klubet në rrugën e duhur, dhe për të detyruar ekipet e federuara që të respektojnë parametrat ekonomike dhe financiare.Objektivi ishte përafrimi i kostove me shpenzimet, dhe skuadrat duhet praktikisht jo vetëm të fokusohen te borxhet por edhe të mbajnë një ekuilibër të llogarive për të evituar falimentime./TCH/