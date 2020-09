Formacioni i mundshëm i Shqipërisë, Reja ju beson të rinjve

Shtuar më 07/09/2020, ora 16:24

Kombëtarja e Shqipërisë do ta zhvilloj ndeshjen e dytë në Ligën e Kombeve.Kuqezinjtë e kanë nisur mbarë këtë edicion duke marrë një fitore në udhëtim te Bjellorusia 0-2.Ndërkohë në takimin e dytë Shqipëria pret Lituaninë në shtëpi ku kërkojnë tri pikë të reja për ta blinduar pozitën e parë.E në këtë takim trajneri Edoardo Reja pritet të bëjë disa ndryshime në formacion, për të pushuar disa nga lojtarët nga ndeshja e parë.Frederik Veseli pritet të ulet në bankë, ndërsa Ena Mihaj do ta zë vendin e tij në qendër të mbrojtjes.Ndërkohë pushim pritet të kenë edhe dy lojtarët që vrapuan më së shumti në ndeshjen e parë Amir Abrashi dhe Keidi Bare, ndërsa në vend të tyre do të inkuadrohen Endri Çekiçi dhe Qazim Laçi.Edhe në fazën e sulmit mund të ketë ndryshime ku Armando Sadiku dhe Armando Broja do të jenë në vijën e parë.Formacioni i mundshëm i Shqipërisë: Strakosha, Mihaj , Dërmaku, Gjimshiti, Hysaj, Trashi, Gjasula, Laçi, Çekiçi, Sadiku, Broja.