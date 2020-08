Foto të nxehta me bikini, Emanuela Rusta "tërbon" fansat me format bombastike (FOTO LAJM)

Shtuar më 30/08/2020, ora 16:18

Përveçse një gjyqtare e talentuar me stemën e FIFA-s, Emanuela Rusta , shpeshherë përfundon në qendër të vëmendjes së mediave roze, për shkak të formave të saj tepër bombastike dhe joshëse.Bukuroshja nga Elbasani, kujdeset së tepërmi për linjat e saj trupore, për të qenë gjithmonë në superfomë. Në këto ditë të nxehta vere, Rusta nuk ka nguruar t’i ngrejë edhe më shumë temperaturat, me fotot e postuara së fundmi në “Instastory”, me bikini Gjyqtarja shqiptare ka pozuar me bikini duke mos i lënë shumë vend imagjinatës, teksa ka nxjerrë edhe njëherë në pah format e saj perfekte. 26-vjeçarja është tepër aktive në rrjetin social “Instagram” me postimet e saj, teksa numëron plot 15 mijë e 100 ndjekës.