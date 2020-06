Fotografia e Shaqirit duke festuar titullin që u bë virale

Shtuar më 26/06/2020, ora 22:36

Xherdan Shaqiri së bashku me lojtarët e tjerë të Liverpoolit, mbrëmjen e kaluar festuan titullin e parë në histori të Premier Ligës, transmeton Insporti. Liverpool u shpall edhe matematikisht kampion pas humbjes që vendi i dytë, Manchester City e pësoi nga Chelsea.Të gjithë lojtarët u mblodhën të festojnë titullin e parë për “The Reds” në 30 vitet e fundit. Temperaturat ishin të nxehta në Liverpool dhe mesfushori nga Zhegrova e Gjilanit kishte veshur një palë shortse në të cilat dalloheshin pulpat enorm të tij.Në një fotografi të postuar nga Joe Gomez dhe Virgil Van Dijk, Shaqiri shihet në prapavijë i ulur mbi një tavolinë me pulpat që duken sikur do të shpërthejnë.