Gënjeshtra e Bartomeut, për të cilën Messi nuk po e fal

Shtuar më 01/09/2020, ora 21:59

Kapiteni i Barcelonës, Lionel Messi , nuk dëshiron të flas personalisht me presidentin e klubit, Josep Maria Bartomeu Marrëdhënia mes tyre është ndërprerë dhe Messi nuk i beson më presidentit.Sipas Cadena Ser, argjentinasi ishte shumë i zhgënjyer me një lëvizje të Bartoemut një vit më parë, përcjell lajmi.net. Messi personalisht e ka pyetur Bartomeun nëse do të blinte Antonio Griezmannin , gjë të cilën presidenti e ka mohuar kategorikisht.Gjashtë herë fituesi i Topit të Artë ka insistuar që Barcelona të rikthente Neymar, dhe të mos transferonte Griezmannin Por, Bartomeu në fund transferoi Griezmann, dhe Messi u ndje i dëshpëruar me këtë lëvizje të presidentit të Barcelonës.Lionel Messi këtë verë po kërkon largimin nga Barcelona , dhe Manchester City mbetet skuadra favorite për transferimin e tij./