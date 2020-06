Hakimi është i Interit, ja detajet e kontratës

Shtuar më 30/06/2020, ora 18:48

Achraf Hakimi ka nënshkruar me Interin sipas asaj që bën me dije gazetari Gianluca Di Marzio.Ky i fundit ka bërë me dije se ish-lojtari i Dortmundit u bind nga zikaltrit dhe tani ka hedhur firmën në kontratën e re.Marokeni ka firmosur deri në vitin 2025 me skuadrën italiane. Ai la ekipin e Real Madridit, pasi skuadra spanjolle nuk e riktheu në Bernabeu pas huazimit në Gjermani. Hakimi u sakrifikua nga trajneri Zinedine Zidane për të konfirmuar Carvajalin.I riu nuk pranonte stolin dhe kjo është arsyeja se pse vendosi të ndahej përfundimisht nga Reali për të kaluar tek Interi. Trajneri Antonio Conte e sheh si përfekt për skemat e tij, prandaj do e vendosë në qendër të projektit.