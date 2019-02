Hidhet shorti i Europa League, Interi sfidon gjermanët, Chelsea dhe Arsenali sfida të lehta

Shtuar më 22/02/2019, ora 13:34

Në shtëpinë e futbollit evropian, në Nyon të Zvicrës u hodh shorti për fazën e 1/8-ave të Europa League. Ku 16 skuadra do të përballen mes tyre për të kaluar në fazën e mëtejshme. Ndeshjet e këtij raundi do të zhvillohen me 7 dhe 14 mars.Goglat kanë rezervuar një përballje të fortë, atë mes Frankfurt dhe Inter . Zikaltrit do të duhet të kalojnë testin e vështirë me skuadrën gjermane, një ndër skuadrat më të forta në fazën e grupeve, të cilët eliminuan Lazio në fazën e mëparshme.Ndërkohë fat më të mirë ka patur Chelsea dhe Arsenal që do të luajnë ndeshjet e tyre të para në shtëpi, po ashtu Napoli do presë Sazlburg, tashmë një skuadër e konfirmuar në Europë. Chelsea - Dinamo KyivEintracht Frankfurt Dinamo Zagreb – Benfica Napoli – SalzburgValencia – KrasnodarSevilla – Slavia PrahaArsenal – RennesZenit - Villarreal