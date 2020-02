Interi shton interesin për Kumbullën, drejtuesit zikaltërit takojnë menaxherin

Shtuar më 19/02/2020, ora 11:54

Klubi i Interit e ka shumë seriozisht për Marash Kumbullën, qendërmbrojtësin shqiptar të Veronës, që konsiderohet një nga zbulimet e këtij sezoni në Serinë A.Drejtuesit zikaltër , Marotta dhe Ausilio, kanë shtuar presionin duke takuar menaxherin e futbollistit 20-vjeçar, Gianni Vitali, me rastin e huazimit të Dimarcos te Verona.Gjithçka të bën të mendosh që Interi do të bëjë të pamundurën për të mos i ikur rasti nga duart, por duhet pranuar se konkurrenca për shërbimet e mbrojtësit të Kombëtares shqiptare është shtuar ndjeshëm.Për Kumbullën, javët e fundit ka punuar me shumë këmbëngulje presidenti i Napolit, De Laurentiis, i cili kishte arritur një marrëveshje me homologun e tij Setti për 21 milionë euro, plus 4 milionë bonuse.Mirëpo Kumbulla, nuk ka ndezur dritën jeshile për transferimin te napoletanët, duke i ngrirë bisedimet.Pas këtij qëndrimi të shqiptarit qëndron pikërisht Interi . Drejtuesit zikaltër e kanë takuar disa herë menaxherin e djaloshit me origjinë nga Shkodra, duke e bindur që projekti i Contes do të ishte shumë i rëndësishëm për të.Edhe Lazio me Fiorentinën kanë studiuar terrenin për të kuptuar mundësitë që kanë për blerjen e Kumbullës, por frika më e madhe vjen nga Bundesliga.Për mbrojtësin, javët e fundit ka shfaqur interes edhe Borussia e Dortmundit, klub që ka dhënë prova se kur hidhet në sulm për një objektiv, nuk kursehet, duke e arritur synimin. Rasti i fundit është ai i Haaland.