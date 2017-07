Inzaghi thyen heshtjen: Ja e vërteta për stolin e kombëtares kuqezi

Shtuar më 09/07/2017, ora 17:06

Filipo Inzagi ka qenë për disa javë ëndrra e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka . Numri 1 i FSHF-së shpresonte që “SuperPipo” të merrte drejtimin e kuqezinjve pas largimit të De Biazit. Por pas një periudhë te gjatë heshtjeje, duket se kreu i futbollit shqiptar u kthye “me këmbë në tokë”, pasi me sa duket Inzagi nuk e ka marrë në konsideratë asnjëherë seriozisht këtë ofertë që i vinte nga vendi ynë.Në një intervistë për mediat italiane, sot Inzagi ka folur për pritshmërinë e sezonit të ri me skuadrën e Venecias të cilën do ta drejtojë në Serinë B. Ai është ndalur edhe te oferta e Shqipërisë, duke lënë të kuptohet se nuk është tunduar nga ajo që i kishte vënë përpara në tavolinë Duka “Një vit më parë kam firmosur një kontratë dyvjeçare me Venecian. Unë i kam respektuar gjithmonë kontratat dhe dua që të përfundoj gjithmonë objektivat që i kam caktuar vetes”, tha ai.Me pak fjalë, “SuperPipo” e kishte ndarë mendjen që do të vazhdonte këtë sezon te Venecia, pavarësisht sinjaleve të dashurisë nga Shqipëria, një ide e cila për palën shqiptare do të mbetet thjesht “ëndrra e një nate vere”. /albeu.com/