Jermain Defoe përfshihet në një aksident të frikshëm (FOTO LAJM)

Shtuar më 29/09/2019, ora 08:38

Ish-sulmuesi i përfaqësueses së Anglisë, Jermain Defoe është përfshirë në një aksident të frikshëm me Range Roverin e tij.Ylli i Glasgow Rangers ishte në makinën e tij së bashku me të dashurën kur është përplasur me një BMW pasditen e së shtunës, shkruan tabloidi britanik “The SUN”. Defoe fatmirësisht nuk ka pësuar asnjë dëmtim nga aksidenti.