Ju ndoshta se njihni, por lojtari në foto sapo është shitur në Kinë për 90 mln dollarë

Shtuar më 01/03/2018, ora 17:22

Pas Ferreira Carrascos dhe Gaitan, që lanë Europën bashkë me Atleticon e Madridit për t’iu bashkuar Dalian Yifang, vjen dhe zyrtarizimi i transferimit të Cedric Bakambu nga Villarreali te Beijing Gouan.Klubi i kinez ka zbuluar se shifra që ka paguar për 26-vjeçarin nga Kongo është plot 90 milionë dollarë. Një shumë faraonike që nuk mund të refuzohej kurrsesi nga “ Nëndetësja e Verdhë”, pavarësisht rëndësisë që kishte Bakambu të kjo skuadër.Vetëm gjatë këtij sezoni, sulmuesi afrikan është ktivizuar në 15 ndeshje të La Ligas, duke shënuar 9 gola. Një mesatare e lartë për një lojtar që nuk është as Messi dhe as Ronaldo./albeu.com/