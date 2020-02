Klopp kërkon falje: E respektoj Sarrin

Shtuar më 18/02/2020, ora 16:51

Trajneri i Liverpoolit Jurgen Klopp ka kërkuar falje sa i përket deklaratave lidhur me etiketimin e Juventusit si favorit për titull.Disa e kishin kritikuar pasi ai me ato deklarata ka ndikuar negativisht në aspektin psiqik te Juve por menjëherë ka ardhur edhe reagimi i trajnerit gjerman.“Nuk kam dashur ta vë nën presion Sarrin . Nuk i luaj këto lojëra. Thjeshtë nganjëherë nuk mendoj çka them, por e pranoj se jam ngutur. Nuk është se e përcjelli futbollin italian, por vetëm ka thënë se pse ata nuk janë 10 pikë përpara, pasi mendoj se janë shumë më të mirë sesa pjesa tjetër e skuadrave”, ka thënë ndër të tjera ai.