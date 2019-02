Kur i humburi Sala thërriste: "Vamos Albania"

Shtuar më 07/02/2019, ora 14:44

Ermir Lenjani ka rrëfyer të kaluarën e përbashkët te Nantes me futbollistin e humbur Emiliano Sala , të cilin e kishte shok të mirë.Bota e futbollit vijon të jetë i shokuar dhe i solidarizuar me futbollistin argjentinas.Ermir Lenjanin, i cili nga viti 2015 deri në vitin 2016, ka luajtur bashkë Emiliano Sala ka treguar në lidhje me miqësinë e tij me argjetinasin. Emiliano ka qenë luftëtar i madh. Ai ka qenë një person shumë i ëmbël në çdo bisedë me mua dhe shokët tjerë të ekipit. Në dy vitet e fundit pati sukses në Nantes dhe arriti të transferohet në Cardiff, duke e realizuar ëndrrën e tij për të luajtur në Premierligë", shprehet Lenjani Sala shpeshherë iu drejtohej Canës dhe Lenjanit me thirrjen " Vamos Albania", që në shqip nënkupton "Shqipëria, shkojmë përpara",shkruan Gazeta Expres."Kur kemi shkuar unë dhe pastaj Lorik Cana në Nantes nuk kemi pasur nevojë t’i tregojmë se prej nga jemi dhe që luajmë për Kombëtaren e Shqipërisë. Në seancat stërvitore thoshte "Albaniaaa, Vamos ". Ishte punëtor i madh në stërvitje dhe në ndeshje. Ishte person shumë pozitiv. Dilnim me të, rrinim me të dhe me shokë tjerë të ekipit”, rrëfen Lenjani Krahas mërzisë, mesfushori kosovar i Kombëtares së Shqipërisë ende shpreson që Salla të gjendet i gjallë.