Lajm i mirë për Kosovën, do të marrë pjesë në Lojërat Olimpike "Tokyo 2020"

Shtuar më 26/07/2019, ora 17:30

Në “ Tokyo 2020” do të jetë edhe Kosova. Lajmin e dha Komiteti Olimpik Kosovës (KOK), që ka pranuar ftesën e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në Lojërat Olimpike të pas një viti.“Komiteti Olimpik Kosovës sot ka marrë ftesën e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (IOC) për pjesëmarrje në Lojërat Tokyo 2020”, thuhej në njoftimin e KOK.Kujtojmë se në “Rio 2016”, ekipi Olimpik Kosovës debutoi me medaljen e arit të fituar nga xhudistja Majlinda Kelmendi.Kosova në këto Lojëra Olimpike pritet që të përfaqësohet me shumë sportistë në disa disiplina sportive.Sportistët e Kosovës do të marrin pjesë për herë të dytë në garat më kulminante botërore, të cilat mbahen çdo katër vjet.