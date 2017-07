Lajm i mrekullueshëm për shqiptarët nga Ronaldo

Shtuar më 30/07/2017, ora 11:32

Cristiano Ronaldo do të kthehet në stërvitje me Real Madridin më 5 gusht Ylli i Real Madridit, Cristiano Ronaldo ende është në pushime dhe skuadrës do t’i bashkohet më 5 gusht , tre ditë para Superkupës së Evropës ndaj Manchester Unitedit.Pavarësisht se koha e përgatitjes është shumë e shkurtër, portugezi dëshiron që të luajë kundër ish skuadrës së tij. Ronaldo dëshiron të luajë kundër Unitedit”, shkruhet në ballinën e së përditshmes spanjolle AS.Ky është një lajm shumë i mirë për tifozët shqiptarë, të cilët do të kenë mundësi ta shohin më 8 gusht në Shkup, ku edhe luhet Superkupa e Evropës. /albeu.com/