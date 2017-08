LAJMI I FUNDIT/ Kroacia ekstradon Ismail Morinën në Serbi

Shtuar më 17/08/2017, ora 16:53

Gykata e Dubrovnikut për herë të dytë ka vendosur ekstradimin e Ismail Morinës në Serbi Pas kthimit të dosjes nga Gjykata e Lartë për rigjykim në Shkallën e Parë, sërish Gjykata Dubrovnikut ka vendosur që shqiptari të ekstradohet, shkruan News 24.Tashmë pritet hapi i radhës nga pala mbrojtëse, e cila me shumë mundësi do të vendosë që të apelojë sërish në Gjykatën e Lartë.Por edhe nëse Gjykata e Lartë do të vendosë që të ekstradohet, fjalën e fundit do të thotë ministri i Drejtësisë së Kroacisë për ekstradimin në Serbi . /albeu.com/