Materazzi zbulon se çfarë i tha Zidanes para se të goditej me kokë

Shtuar më 02/08/2017, ora 12:33

Marco Materazzi ka zbuluar atë që ai i tha Zinedine Zidane gjatë finales famëkeqe të Kupës së Botës në 2006, raporton Give Me Sport.Në gjysmën e dytë të kohës shtesë, koka e Zidanes goditi Materazzi në gjoks dhe u ndëshkua me karonin e kuq si pasojë. Italia vazhdoi të fitonte 5-3 në penallti për Kupën e Parë Botërore që nga viti 1982.Thashethemet kanë qarkulluar gjatë se Materazzi i tha diçka fyese për familjen Zidanes , por pohoi se ai kurrë nuk do të kishte fyer nënën e francezit, pasi nëna e tij vdiq kur Zidane ishte 15 vjeç, përcjell Albeu.com.Por mbrojtësi ka thënë se ai i ka thënë diçka në lidhje me motrën e kapitenit francez që e provokoi atë, fjalë që sollën marrjen e kartonit të kuq më të famshme në futboll. /albeu.com/