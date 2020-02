Me përjashtimin e City nga Champions, Guardiola drejt Juventusit

Shtuar më 14/02/2020, ora 21:11

Me përjashtim prej dy sezonesh nga Champions League , Manchester City me siguri do të humbasë disa lojtarë kryesorë duke nisur nga merkatoja e verës madje edhe trajnerin Pep Guardiola.Kapitulli i katalanasit në “Etihad Stadium” mund të quhet i mbyllur me të ardhur qershori. Ky do të jetë shansi i tij i fundit për të fituar League me “Qytetarët”.Sipas asaj që raporton “The Sun”, familja Agnelli është afruar ndjeshëm me Pepin, i cili kërkohet me ngulm nga Juventusi në Itali.Tekniku katalanas mund të ndryshonte krejtësisht lojën e bardhezinjve në Serie A. Juventusi pret prej vitesh një trofe të Champions League dhe Pep gjithashtu do të tregojë veten se sa vlen, meqë që kur la Barcelonën nuk e ka fituar më këtë trofe