Mesoni çdo gjë së çfarë i pret dhe kur ekipet shqiptare në Europa League

Shtuar më 04/08/2017, ora 13:28

Sot, në mesditë, është hedhur në Nyon të Zvicrës shorti i raundit të radhës së Ligës së Europës, ku shqiptarët vijojnë të përfaqëson me dinjitet nga dy skuadra : Skënderbeu brenda kufijve shtetërorë dhe Shkëndija e Tetovës, nga jashtë vendit. Bëhet fjalë për “ play-off ”-in e këtij kompeticioni europian, pas së cilit vjen faza më e lakmueshme nga të gjithë, ajo e grupeve.Telesport transmeton se skuadra korçare e ka shijuar para dy sezonesh këtë “stacion”, teksa erdhi si pjesëmarrëse në “ play-off ”-in e Ligës së Kampioneve. Skuadra tetovare do të ndeshet me kuqezinjtë e Milanit, tashmë nën pronësinë e kinezëve, por me një “palmares” të jashtëzakonshëm nën drejtimin e ish-presidentit, Silvio Berluskoni. Ndeshja e parë do të luhet në fushën e tetovarëve, ndërsa kthimi në “San Siro”.Kuqebardhët e Ilir Dajës i ka përballuar shorti i sotëm me Dinamon e Zagrebit, një kundërshtar me të cilin u ndeshën edhe në para dy vitesh në “ play-off ” të Ligës së Kampioneve. Ndeshja e parë në Zagren, ndërsa kthimi në “Elbasan Arena”. Kujtojmë se Skënderbeu, deri më tani, ka kaluar tri ture, duke fituar ndaj Santa Julia të Andorrës (6-0 në total), Kairat Almaty të Kazakistanit (3-1 në total) dhe Mlada Boleslav të Çekisë (3-3, 4-2 penallti). Kujtojmë se ndeshjet e “ play-off ”-it të Ligës së Europës do të luhen më 17 dhe 24 gusht, me sistemin vajtje-kthim.Çfarë vjen më pas? 22 fituesit e “ play-off ”-it shkojnë në fazën e grupeve të këtij kompeticioni, shorti për të cilën do të hidhet në Monako, në orën 13:00 të së premtes së 25 gushtit.