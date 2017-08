MIRROR: I thamë jo por, nuk e larguam Barcelonën. Ajo do të rikthehet për ti dhënë fund

Për të gjithë ata që thonë se largimi i Coutinhos tani është i pashmangshëm, duhet të marrin parasysh këtë fakt. Interesi i katalanasve po rritet çdo ditë. Ata janë duke u përpjekur për të blerë një zëvendësues për Neymarin. Coutinho shikohet në katalonjë si zëvendësues i Andres Iniesta.Ai është zëvendësimi ideal për spanjollin, në sytë e bordit të Barcelonës të paktën. Kjo është arsyeja pse ata nuk duan të shpenzojnë paratë e Neymarit mbi të, përcjell Albeu.com.Mirror citon se kjo është arsyeja se pse çdo ditë mediat spanjolle citojnë se 'marrëveshja është bërë' kur në fakt nuk është. Arsyeja pse tifozët e Liverpool duhet të tremben është një ofertë tjetër e Barcelonës. E para erdhi rreth tre javë më parë; e rradhës ka të ngjarë të vijë brenda një jave afër mbylljes së merkatos. Me sa duket pas kësaj, një kërkesë transferimi Coutinho do të vjerë.Por kjo ofertë e tretë nuk do të jetë 200mln paund, apo 150mln, apo edhe 100m £, megjithëse do të jetë e përfundimtare. /albeu.com/