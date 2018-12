Modric: Është një ëndërr që është bërë realitet

Shtuar më 03/12/2018, ora 23:40

Luka Modric sonte në Paris ka fituar çmimin e Topit të Artë. Pas marrjes së trofeut Modric është shprehur me fjalë të mëdha."Kam shumë emocione, me të vërtetë është e vështirë të shprehësh me fjalë, por vetëm falënderoj, është një ëndërr që është bërë realitet , është një nder i madh, është një privilegj që të kem këtë çmim. Ky ka qenë një vit i veçantë", tha Modric Modric theu dominimin 10-vjeçar të Cristiano Ronaldos dhe Lionel Messit për fitimin e Topit të Artë.