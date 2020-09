Mourinho biznes me Juventusin, kërkon t'i shkëmbejë mesfushorët

Juventusi dëshiron të largojë nga skuadra Federico Bernardeschin , pasi ky i fundit nuk ka bindur me paraqitjet e tij, pavarësisht se ka luajtur shumë si titullar. 26-vjeçari është në merkato, pasi trajneri Andrea Pirlo nuk e do.Klubi italian dëshiron që të shkëmbejë Federico Bernardeschin me mesfushorin e Tottenhamit, Tanguy Ndombele. Trajneri Jose Mourinho duhet të thotë fjalën e tij finale sipas asaj që shkruan Calciomercato.Bernardeschi mund të largohet nga Juvja, ashtu si Ndombele që nuk e ka problem largimin nga “Spursat”, pasi nuk ka patur shumë hapësira.Marrëdhënia e tij me Mourinhon thuajse nuk ekziston, prandaj shkëmbimi mund të realizohet.