Neymar i shkatërron modulin e lojës Barcelonës

Shtuar më 07/08/2017, ora 15:00

Pas ikjes së Neymarit, Barça duket se do të ndërrojë edhe modulin e lojës. Tashmë, katalanasit do të duhet të heqin dorë ngë "tredhëmbeshi" në sulm duke u përqendruar më shumë në lojën e ekipit , paralajmëroi presidenti Bartomeu në një prononcim për mediat, përcjell Albeu.com."Paratë e fituara nga Neymar do të shpenzohet në mënyrë shumë të zgjuar. Këtë vit do të na duhet të heqim dorë ndoshta nga tridhëmbëshi në sulm dhe të fokusohemi tek loja e ekipit "., - tha ai ndër të tjera. /albeu.com/