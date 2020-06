Ngjiti Stuttgart në Bundesligë, Maro Gomez tërhiqet nga futbolli me skuadrën ku nisi karrierën

Shtuar më 28/06/2020, ora 22:42

Mario Gomez zyrtarisht sot i dha lamtumirën futbollit, duke shënuar golin e fundit me fanellën e Stuttgart Në moshën 34 vjeçare, sulmuesi gjerman, kontribuoi në promovimin e skuadrës së tij, e cila u kthye në Bundesligë edhe falë golave ​​të tij.Si gol i fundit, edhe pse simbolike dhe e padobishme, realizoi kundër Darmstadt, përpara se të linte fushën dhe të përshëndetej nga lojtarët e të dyja skuadrave.“Gjithmonë ka qenë ëndrra ime pas një karriere kaq të madhe, të paimagjinueshme, për t’u kthyer në Stuttgart dhe të përfundojë këtu”.”Unë jam jashtëzakonisht mirënjohës për klubin dhe është mirë të jem në gjendje të them lamtumirë me këtë sukses të madh. Ishte misioni im i fundit. Sot kishte një ose dy moment kur kisha lot në sy”, përfundoi Gomez.Karriera e Gomes:Klubet:2003–2005 VfB Stuttgart II 43 (21)2003–2009 VfB Stuttgart 121 (63)2009–2013 Bayern Munich 115 (75)2013–2016 Fiorentina 29 (7)2015–2016 → Beşiktaş (loan) 33 (26)2016–2018 VfL Wolfsburg 45 (17)2018–2020 VfB Stuttgart 58 (18)Kombëtarja:1999 Germany U15 3 (1)2000–2001 Germany U17 14 (5)2002 Germany U18 4 (0)2002–2003 Germany U19 19 (11)2004 Germany U20 8 (2)2005–2006 Germany U21 9 (1)2005 Germany B 2 (1)2007–2018 Germany 78 (31)