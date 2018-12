Orari i plotë i kalendarit të Shqipërisë për kualifikimet EURO 2020

Shtuar më 02/12/2018, ora 22:45

U hodh sot në Dublin të Irlandës shorti për eliminatoret e Euro 2020-ës, ndërsa goglat e pozicionuan Shqipërinë e Panuccit në grupin H, së bashku me Francën, Turqinë, Islandën, Moldavinë dhe Andorrën.Në orët e mbrëmjes, drejtuesit e federatave respektive u mblodhën për të miratuar edhe kalendarin e ndeshjeve, që do të startojnë në mars dhe përfundojnë në nëntor Kuqezinjtë do ta nisin aventurën në këto eliminatore pikërisht më 22 Mars ndaj Turqisë, në Shqipëri, për ta mbyllur po në shtëpi, me dy ndeshje radhazi, fillimisht ndaj Andorrës dhe më pas ndaj Francës.Shqipëri-Turqi – 22 Mars 2019Andorra-Shqipëri – 25 Mars 2019Islandë-Shqipëri – 8 Qershor 2019Shqipëri-Moldavi – 11 Qershor 2019Francë-Shqipëri – 7 Shtator 2019Shqipëri-Islandë – 10 Shtator 2019Turqi-Shqipëri – 11 Tetor 2019Moldavi-Shqipëri – 14 Tetor 2019Shqipëri-Andorra – 16 Nëntor 2019Shqipëri-Francë – 19 Nëntor 2019