Përplasja e La Ligas me Ligue 1 për klauzolën e Neymarit, po UEFA nga anon?

Shtuar më 03/08/2017, ora 16:53

Transferimi rekord botëror i Neymar nga Barcelona në Paris Saint-Germain ka pësuar një goditje pasi La Liga refuzon të pranojë klauzolën e lirimit për sulmuesin. Neymar ka rënë dakord për një marrëveshje pesëvjeçare me klubin francez dhe është në Paris për të finalizuar një rekord prej 198 milionë paundesh, përcjell Albeu.com.Në deklaratën e La Ligës thuhet: "Ne mund të konfirmojmë se avokatët e lojtarëve kanë ardhur në zyrat e La Ligës këtë mëngjes për të depozituar klauzolën dhe se është refuzuar. Një zëdhënës i zyrës së presidentit të La Ligës , Javier Tebas, kishte paralajmëruar të mërkurën: "Ne nuk do të pranojmë paratë për klauzolën e çlirimit, arsyeja është se ne kemi dyshime se këto para janë në përputhje me rregullat e UEFA Financial Fair Play. "LFP (Ligue de Football Professional) ka shprehur habinë e tyre në refuzimin e La Ligës për të pranuar pagesën e klauzolës së lirimit.Ata gjithashtu kanë kërkuar nga La Liga që të respektojnë rregullat e FIFA-s. Vlera e përgjithshme e marrëveshjes është afërsisht 450 milionë euro - 500 milionë euro , e cila përfshin paga, bonuset dhe një klauzolë prej €222mln. Neymar i është ofruar një pagë bazë prej 26.8 milion euro në vit, 30 milion euro me gjithë tatimet, rreth 515.000 euro në javë. /albeu.com/