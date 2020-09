Përplasje mes tifozave kuqezinj dhe Policisë pas humbjes së kombëtares, ironia me dasmën e Roshit

Shtuar më 08/09/2020, ora 08:20

Nuk kanë munguar përplasjet në ambientet e jashtme të stadiumit mes tifozave pas humbjes 0-1 me Lituaninë. Një grup i “ Tifozave Kuqezi ” janë përplasur me punonjësit e policisë, të cilët më pas ndërhynë dhe shoqëruan në komisariat disa të rinj.Në një reagim në rrjetet sociale “Tifozat Kuqezi ” shprehen se ata ishin përpara stadiumit për të mbështetur skuadrën kombëtare në këtë moment të vështirë, dhe se kanë ndjekur të gjitha rregullat e distancimit.Me ironi ata shprehen se do të ishte mirë që policia të kishte vepruar njësoj dhe në dasmën e një prej lojtarëve kuqezi Odise Roshi, i cili lidhi kurorë duke thyer rregullat e pandemisë që nuk lejojnë festat dhe grumbullimet.“Pas ndeshjes disa prej anëtarëve tanë u arresuan në afërsi të stadiunit “Air Albania”. Kërkojmë lirimin e menjëhershëm të djemëve, të cilët u arrestuan për shkam se vajtën tek stadiumi për të përkrahur ekipin pas kësaj humbje katastrofale.Ndonëse mbanin distancë dhe duke respektuar rregullat , ata u arrestuan pa as më të voglin shpjegim. Nëse policia do ishte kaq e rreptë si me ne për distancimin social të vepronte njëjtë dhe me dasmën e Odise Roshit ndoshta sot s’do ish nevoja të shkonim aty fare”, shkruajnë Tifozat Kuqezi në reagimin e tyre.Ndeshja e djeshme ishte një nga më të dobëtat e Kombëtares në këto muajt e fundit, ndërsa pas ndeshjes tekniku Reja tha se e priste që të ishte një ndeshje e komplikuar, për shkak të gjendjes fizike të futbollistëve kuqezi