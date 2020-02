Pioli befason në prag të derbit: Juventusit do i tregojmë se jemi në një nivel me ta

Shtuar më 12/02/2020, ora 20:33

Milani do të presë ditën e nesërme në “San Siro” Juventusin, në ndeshjen e parë për gjysmë finalen e Kupës së Italisë.Një ndeshje kjo që nuk vjen në momentin më të mirë për Milanin, të cilët në fundjavë humbën ndaj Interit në fundjavë.Në prag të sfidës me Juventusin, para mediave ka dalë tekniku Stefano Pioli i cili është shprehur : “Kupa është e rëndësishme për të gjitha klubet prestigjioze, pasi të gjithë duan të bëjnë mirë në këtë kompeticion. Ne kemi bërë mirë për të arritur deri këtu, por kjo nuk është e mjaftueshme.Ne duam t’i shkojmë kësaj rruge deri në fund. Ndeshja e parë do të jetë shumë e rëndësishme . Ne duhet të jemi të përqendruar dhe të tregojmë një performancë më të mirë se sa ajo ndaj Interit, në anën teknike. Derbi ? Ishte një humbje e rëndë, duke parë se si shkoi ajo ndeshje. Na dëmtoi humbja në derbi , por të luash menjëherë një ndeshje të rëndësishme si ajo e nesërmja, mund të na ndihmojë. Ne i kemi cilësitë t’i hapim probleme Juventusit dhe ndeshja me ta është ajo që mund të kisha kërkuar pas humbjes në derbi . News-CS-Pioli-Milan-SPAL-30.10.2019Do të luajmë kundër skuadrës më të mirë në Itali dhe një nga më të mirat në Europë. Është një mundësi për t’iu dëshmuar se jemi në nivelin e tyre.Kishte shumë gjëra pozitive në pjesën e parë në derbi dhe kjo tregon se ne po afrohemi me nivelin e skuadrave të forta. E ardhmja? Nuk më intereson aspak.”