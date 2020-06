Portieri i Interit nuk ka luajtur asnjëherë, por është ndëshkuar dy herë me të kuq

View this post on Instagram

Ndoshta nuk keni dëgjuar asnjëherë për Tommaso Bernin. 37-vjeçari është portieri i tretë i Interit mirëpo që nuk ka luajtur në asnjë ndeshje që kur u transferua nga Totino në vitin 2014. Edhe pse nuk ka luajtur në asnjë takim për gjashtë vite, italiani ka pranuar kartonin e dytë të kuq në fundjavën që shkoi te Nerazzurët. Berni, që ishte në bankën rezervë në fitoren 2-1 të dielën e javës që shkoi ndaj Parmas, ishte larguar nga ulëset në minutën e 68-të dhe është hera e dytë për të që i ndodhë në këtë sezon. Ishte muaji janar, kur portieri i tretë ishte ndëshkuar me kartonë të kuq pasi kishte përfunduar takimi 1-1 ndaj Cagliarit. Portieri kishte shkuar përballë gjyqtarit dhe kishte duartrokitur atë për kartonin e kuq ndaj Lautaro Martinezit, për të pranuar kështu edhe ai një të tillë. Raportohet se Berni fiton te Interi 200 mijë euro në vit. E ta mendosh që ai është ndëshkuar dy herë me kartonë të kuq pa luajtur në asnjë ndeshje në gjashtë vite, është diçka befasuese. Ai e ka vazhduar së fundmi kontratën me Nerazzurët deri në muajin gusht, e që me të përfunduar ky edicion edhe mund të largohet nga skuadra.