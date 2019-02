Provokon presidenti i Atleticos: "CR7 nuk ka fituar 5 Champions"

Shtuar më 21/02/2019, ora 14:34

Triumfi i Atletico Madrid kundër Juventusit në Ligën e Kampioneve, është pasqyruar ndjeshëm nga meidat spanjolle.Por për gjestin e Ronaldos i cili u tregoi tifozve të Atleticos se unë kam fituar 5 Champions sdhe ju zero, tashmë ka reaguar edhe presidenti i Atletico Madrid Enrique Cerezo, duke iu kunderpergjigjur numrit 7 per radion "Un Calcio alla Radio"."Ishte një ndeshje e mrekullueshme, pavarësisht rezultatit tëngushtë ", u shpreh Cerezo."Simeone? Nuk i kushtoj vëmendje shumë gjestit të tij, për shkak të një momenti emocionues.Një sqarim i vogël shkon dhe për CR7: Cristiano Ronaldo nuk ka fituar fare pesë Champions, por vetëm tre, dy të tjerët kundër Atleticos nuk i kanë fituar me të vërtetë. Atletico ka ëndërr dhe entuziazëm për të shkuar në finale, edhe pse rruga është shumë e gjatë. Do të punojmë shumë për të arritur tek trofeu edhe pse është shumë vështirë. Var? Varet nga skuadra për të cilën është aplikuar, personalisht unë kam thënë për pak kohë që nuk më pëlqen aspak dhe do të vazhdoj ta them", përfundoi numri një i Ateletico Madrid