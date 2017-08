Real Madrid ka një dashuri të veçantë për finalet, statistikat flasin

Shtuar më 06/08/2017, ora 15:01

Për Zinedine Zidane dhe skuadrën e Real Madridit, sezoni i 2017/18 do të nisë me një finale , por kjo nuk duhet të jetë një shqetësim i madh për një ekip që lulëzon në finale Që nga humbja e finales sw Copa del Rey kundwr Atletico Madrid në fund të sezonit 2012/13, Los Blancos kanë humbur vetwm një trofe nga tetë finalet e tyre tw luajtura. Të martën, ata do të presin Manchester Unitedin në Super Cup të UEFA-s. Nga humbja e Copa del Rey në 2013, mbretwrit iu hakmorrën Atleticos dy herë dhe tw dyja nw finalen e Ligws sw Kampioneve, pwrcjell Albeu.com.Gjatë katër viteve të fundit, me dy suksese të Kupës së Klubeve Botërore dhe 2013/14 Copa del Rey e çojnë numrin e finaleve gjithsej deri në tetë. I vetmi rast që Real Madrid ka humbur në finale ishte në Superkupën spanjolle nw 2014 kundwr Atletikos. Por duhet të kujtohet se kjo ishte një finale e dyfishtë. Po Manchester United a wshtw gati pwr kwto statistika? /albeu.com/