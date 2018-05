Reali konfirmon skuadrën që niset drejt Barcelonës, ka dy mungesa të mëdha

Shtuar më 06/05/2018, ora 11:00

Barcelona dhe Real Madrid do të takohen mbrëmjen e sotme për të diskutuar El Clasicon e radhës në La Liga.Madrilenët ditën e sotme janë më dhimbje koke pas përveç, Carvahalit, një mungesë e konfirmuar prej ditësh, mungesave uështë shtuar edhe Isco, i cili nuk është shëruar nga lëndimi i shpatullave dhe Zinedine Zidane nuk do të rrezikojë kur finalja e Championsit do dhe 3 javë.Këta janë lojtarët e ftuar:Portierët: Navas, Casilla dhe Luca Vallejo , Ramos, Varane, Nacho, Marcelo dhe TheoMesfushorët: Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Kovacic dhe CeballosSulmuesit: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale dhe L. Vázquez. /albeu.com/