Rikthehet "futbolli i vërtetë"! Në 20:30 Superkupa Dortmund - Bayern

Shtuar më 05/08/2017, ora 15:45

Pas një ndalese 2 mujore rikthehet të luhen përsëri ndeshjet zyrtare.Këtë herë rradhën e ka kampinati Gjerman të çelë siparin me Super kupën e saj. Borusia Dortmund do të sfidojë Bayernin e Munihut në ndeshjen e vlefshme për finalen e Superkupës. Dortmund do të ketë ndeshjen e parë zyrtare nën urdhërat e Peter Bosz. Ndërkohë që ekipii i Bayernit vjen më i qetë mestrategun italian Anceloti, përcjell Albeu.com. Ndesha do të zhvillohet në Signal Iduna Park, Dortmund . Gëtze do të jetë gatshëm për Dortmundin. Javën e ardhshme ditën e djelë do të vendoset fituesi i këti trofeu pasi Dormtund do të vizitojë Alianz Arenën. /albeu.com/