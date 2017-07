Ronaldo dëshmon para gjykatës, shokon me daklaratat e tij

Shtuar më 31/07/2017, ora 16:20

Sot ka qenë një ditë shumë e vështirë për Kristiano Ronaldon, pasi është paraqitur para Gjykatës së Shkallës së Parë të Alarkonit për të dëshmuar në lidhje me akuzat për evazion fiskal të ngritura nga Prokuroria. Ai dyshohet se ka fshehur nga shteti spanjoll një shumë prej 14.7 milionë eurosh.Ylli I Realit refuzoi të komentonte për mediat atë çfarë tha para gjykatësit, por prestigjiozja spanjolle AS ka zbuluar se ai ka thënë që është duke u akuzuar pa të drejtë vetëm për faktin se është një person publik shumë i njohur.“Nëse nuk do të quhesha Kristiano Ronaldo , nuk do të isha këtu ”, mësohet se i ka thënë Ronaldo gjykatësit.Mësohet se gjykatësi nuk e pëlqeu aspak këtë fjali të portugezit dhe iu përgjigj: “Mos u gaboni, njësoj si ju këtu janë ulur shumë njerëz të tjerë të panjohur. Ju jeni këtu sepse po hetoheni dhe akuzoheni nga Prokuroria mbi disa prova për të cilat drejtësia duhet të marrë një vendim.”Por sërosh Ronaldo vazhdoi të këmbëngulë në idenë e tij duke thënë sërish: “Jo, jo, gjithçka që po ndodh është sepse unë jam Kristiano Ronaldo .” /albeu.com/