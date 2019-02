Rrëfehet presidenti i Steaua e Bucurestit: Babi im është shqiptar

Shtuar më 18/02/2019, ora 15:45

Presidenti i Steauas së Bukureshtit, Xhixhi Bekali nëpërmjet një rrëfimi të publikuar së fundmi nga “Striripesurse” ka folur për të kaluarën e tij, duke treguar vështirësitë dhe rrënjët e tij. Bekali njihet për tipin e tij të veçantë, teksa mungesa e diplomacisë e ka shoqëruar gjithmonë, madje në disa raste, deklaratat pa doreza të tij kanë bërë jehonë të madhe në Rumani. Në rrëfimin e tij, Bekali tregon se babai i tij ka lindur në Shqipëri dhe për të ka qenë gjithmonë një model biznesi. Babai im lindi në Shqipëri, nëna ime në Bullgari. Ai hyri në Dobrega, për të shkuar në Bukovina, në Banat dhe pastaj në fshatin Baragan, Zagna afër Brailës, ku unë linda në vitin 1958. Unë kam lindur në kamp përqendrimi në Zagna", tha ai."Prindërit e mi jetonin në çadër, ishim atje për disa kohë, pastaj u zhvendosëm. Kur isha një vjeç, ata u shpërngulën në Pipera. Nëna ime është shumë e mirë, ajo kurrë nuk më goditi."Ishte një rrobaqepëse dhe merrte rrobat më të bukura. Babai më ka dhënë një dorë të vetme, që unë u morra me delet . U rrita në mes të grurit dhe deleve. U rrita në frutore, midis kafshëve dhe shijova frytet e natyrës, piva qumësht direkt nga kovë dhe merresha me delet "Ata e lejuan atë të zgjeronte biznesin e tij, të bëhej furnizues i hoteleve dhe restoranteve, për shtëpitë protokollare. Kështu që ai erdhi edhe për të dërguar lepujt në vende të ndryshme arabe, me lejen e autoriteteve. Kjo është arsyeja pse ishte duke paguar ryshfete të konsiderueshme, por ai e dinte se si ta bënte atë në një mënyrë të tillë që të dërgonte në Amerikë monedhën, dollarin, tek të afërmit e tij. Mësuesi më i mirë i biznesit që kam pasur ndonjëherë ishte babai im", u shpreh Bekali . /albeu.com/