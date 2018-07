Salah "bindi" portierin më të shtrenjtë në botë

Shtuar më 20/07/2018, ora 11:42

Alisson pas transferimit nga Roma për tek Liverpool u bë portieri më i shtrenjtë në botë pasi shuma e paguar ishte plotë 75 milion euro. Portieri së fundmi ka folur në një intervistë për klubin ku ka deklaruar se edhe Salah ishte një fakto binës për transferimin e tij.“Me Salah nuk kemi pasur aq shumë kontakte pasi ai u largua nga Roma . Ne u takuam në ndeshjen ku ishim kundër njëri-tjetrit. Dje ai më dërgoi një sms ku më tha “hej çfarë po pret?”. Ndërsa negociata ishin në një fazë të përparuar. Menjëherë u përgjigja duke i thënë: “Qetësohu, Jam rrugës.” tha portieri për Liverpoolfc.com.“Jam shumë i lumtur që kam mundësinë për të luajtur përsëri së bashku me të, si një lojtar i madh me një karakter dhe një person të madh- gjëja më e rëndësishme. Të jem me këta lojtarë të mëdhenj për mua çdo ditë do të jetë fantastike. /albeu.com/