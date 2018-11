Sfida që zgjati 50 orë, shikoni kush shpallet kampioni i ri i botës në shah

Shtuar më 29/11/2018, ora 21:20

Çarlsen shpallet kampion bote pas 50 orësh në lojën e shahut, ku ka arritur të mundë kundërshtarin e tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Fabiano Karuana.Duket se ka qenë një lojë tepër e tensionuar, pasi i ka mbajtur të dy konkurrentët për 50 orë në finale për të zbuluar në fund se kush do të arrinte ta fitonte atë.Pas 3 ndeshjesh me kohë të limituar të zhvilluara dhe të fituara nga Çarlsen në këtë kampionat Botëror, në finale nuk kishte ndeshje me kohë të kufizuar për të, gjë e cila e shtyu për shumë orë këtë ndeshje.Duket se eksperienca ka qenë e lodhshme, por në fund gjithçka ja ka vlejtur për shahistin me prejardhje nga Norvegjia, i cili është shpallur kampioni i ri i botës në këtë sport.