Sherri me Ronaldon për numrin 7, 10 vjet nga ndeshja dhe goli i fundit i Raul me Realin

Shtuar më 24/04/2020, ora 23:24

Kanë kaluar 10 vjet që kur Real Madrid i dha lamtumirën njërit prej lojtarëve më të mëdhenj të klubit, Raul Gonzalez, i cili shënoi paraqitjen e tij të fundit për Los Blancos me një gol, shkruan Albeu.com, marrë nga MARCA.Dëmtimi nuk e lejoj më të luante pas 24 prillit te vitit 2010.Çdo gjë filloi për të në 1994, që 16-vjeç e deri në moshën 33 vjeçare ai me Real Madrid fitoi gjithçka."Ka ardhur koha të largohem, unë jam 33 vjeç, deklaroi Raul në atë kohë."Vendimi i lehtë ishte të qëndroja, por kjo ishte mundësia ime e fundit për të kërkuar një sfidë të re, tha ai.Sezoni 2009/10 ishte i vështirë për Raul pasi ai humbi statusin e tij si titullar i rregullt, gjithashtu kishte probleme me numrin e tij të fanellës. Raul nuk pranoi të hiqte nga shpina numrin 7 dhe CR7 mbajti numrin 9 për një sezon.Më pas në sezonin e ri 2010/2011 Raul firmosi për Shchalke 04 dhe Ronaldo mori numrin 7 të lënë nga Raul duke qetësuar situatën në kampin madrilen. Raul luajti ndeshjen e tij të parë për Real Madrid kundër Real Zaragoza dhe ndeshja e tij e fundit do të vinte pikërisht ndaj Zaragozës."Shiko si rezultojnë gjërat, atje kam luajtur ndeshjen e parë dhe ndeshjen e fundit, shtoi ai."Në ndeshjen e parë kisha shumë shanse dhe unë nuk shënova, dhe në ndeshjen time të fundit dëmtova nyjën e këmbës, pastaj shënova golin e fundit. Unë jam shumë i dashur për atë qytet dhe stadiumin, tha Raul . /albeu.com/