Shikojeni foton me vëmendje dhe analizoni çfarë desh Bale të tregonte

Shtuar më 22/02/2018, ora 12:12

Gareth Bale dhe Zinedine Zidane nuk i kanë raportet si më parë. Kjo duket dhe nga aktivizimi i uellsianit me minutazh të pakët në ndeshjet e fundit. Zidane është i fundit që ka faj në këtë mes, pasi forma e uellsianit lë për të dëshiruar. As lëvizshëmri nëpër fushë,as kreativitet dhe asgjë që kishte ai Bale i dikurshëm.Por në ditën e djeshme në ndeshjen kundër Leganesit, uellsiani u ngrit nga stoli dhe shkoi drejt dhomave të zhveshjes në kohën kur pjesa e parë po zhvillhej dhe sipas mediave kjo ka ardhur pasi ai është i mërzitur me Zidanen pasi nuk staroi as kundër PSG dhe as kundër Leganes. As në një ndeshje të rëndësishme dhe as në një ndeshje ku Reali nukkishte çfarë të humbiste.Por ajo që ka bërë më shumë bujë është veshja e Bale , ai nuk ishte i përgatitur me takat që luan dhe kishte veshut një palë këpucë sportive të thjeshta. Pavarësisht se a harroi ai dicka në zhveshtore, kjo ishte një shenjë tjetër e pakënaqësisë së uellsianit sidomos në javët e fundit ku nuk ka startuar. /albeu.com/