Shikoni sa para do të fitojnë Fury dhe Wilder nga përballja e shumëpritur

Shtuar më 01/12/2018, ora 23:10

Vetëm njëri mes Deontay Wilder dhe Tyson Fury do ta lërë ringun në Staples Centre të dielën në mëngjes sipas kohës lokale në Shqipëri, si kampion i kategorisë së rëndë WBC, por pavarësisht rezultatit, të dy boksierët do të jenë shumë, shumë më të pasur.Për herë të dytë në karrierën e tij, Fury do të luftojë për titullin kampion bote pas gati tri viteve nga dita kur ai u bë i famshëm duke e mposhtur Wladimir Klitschkon për titujt e botës WBA, IBF dhe WBO.30-vjeçari nuk ka qenë në ring që nga ajo natë e famshme në Dusseldorf, pasi vullnetarisht hoqi dorë nga titujt të cilët s’iu morën dhe e luftoi varësinë ndaj drogës dhe kundër problemeve mentale, si dhe e vuajti një suspendim dyvjeçar për doping.Në mungesë të tij, Wilder doli në skenë si njëri prej boksierëve kryesorë të kategorisë së rëndë në këtë divizion, duke e marrë titullin ËBC në janar të vitit 2015 dhe duke e mbrojtur atë me sukses plot shtatë herë.Ndërsa, pavarësisht e kush do të jetë fituesi e kush humb, përballja e nesërme do t’i bëjë dy boksierët edhe më të pasur.Mësohet se amerikani Wilder do të fitojë 14 milionë dollarë nga meçi kundër Fury , ndërsa vetë britaniku do t’i fitojë rreth 10 milionë dollarë për një natë punë në Los Angeles. /