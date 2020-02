Simone Inzaghi te Barcelona?

Shtuar më 17/02/2020, ora 17:35

Lazio po rezulton një surprizë këtë sezon në kampionatin italian, teksa pas fitores ndaj Interit është ngjitur në vendin e dytë me një pikë më pak se Juventusi kryesues dhe ka shpallur zyrtarisht kandidaturën për titullin kampion.Meritë ka padyshim Drejtori Sportiv i klubit bardhekaltër, Igli Tare, por edhe trajneri Simone Inzaghi , që erdhi përkohësisht në stol dhe prej disa sezonesh ka arritur të ndërtojë një skuadër që luan futboll argëtues dhe të shpejtë.Pikërisht për këtë arsye tekniku ka përfunduar nën vëzhgimin e Barcelonës, që nuk ka ndërmend t’i besojë Setien edhe përtej këtij sezoni dhe që po studion alternativat për një emër të ri për pankinën. Inzaghi i plotëson më së miri kriteret e katalanasve, pasi skuadra e tij ushtron një futboll të shpejtë e vertikal, ndërsa edhe mosha premton për të nisur një projekt afatgjatë me klubin spanjoll.Megjithatë përveç Simone Inzaghit, klubi katalanas ndjek me vëmendje edhe emra të tjerë interesantë si trajneri i Ajaxit Eric Ten Haag, ai i Manchester City-t Pep Guardiola, dhe ish-legjenda e mesfushës, Xavi Hernandez.