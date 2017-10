Spanja nuk humb prej 14 vitesh, Shqipërisë i duhet mrekullia

Shtuar më 06/10/2017, ora 19:06

Shqipëria sot do të luajë me një nga skuadrat më të forta në botë.Aktualisht Spanja gjendet në vendin e 11-të në renditjen botërore të FIFA-s, por fakt është se për herë të fundit është mundur në shtëpi , në një ndeshje kualifikuese në vitin 2003. Disfata e iberikëve ka ndodhur në një ndeshje të luajtur më 7 qershor 2003, në Zaragoza, kundër përfaqësueses greke.Një takim i vlefshëm për kualifikueset e Europianit. Mirëpo, mjafton të shohësh rezultatet e kësaj përfaqësueseje në sfidat kualifikuese (Europian apo Botëror) brenda territorit të saj, për të kuptuar që është vërtet “furia e kuqe”. Në çdo ndeshje që zbresin në fushë, modeli dhe filozofia në futboll, e bën këtë ekip që të “fshehë” topin për rreth 70% të 90-minutëshit, thuajse kundër secilit ekip me të cilin përballen.Jo vetëm kaq, por janë një makineri golash dhe duhet të rikthehesh pas në vitin 2013 kur barazuan në shtëpi , në një ndeshje kundër Finlandës, e cila ka përfunduar me rezultatin 1-1. Edhe këtë herë, Spanja arrin të shënojë të paktën një gol.PRECEDENTËTShqipëria është përballur gjashtë herë me këtë skuadër dhe në total ka pësuar 26 gola. Secila prej përballjeve ka përfunduar në favor të iberikëve dhe supremacia e tyre është plotësisht dominuese. Për këtë, kuqezinjve do t’u duhet një mrekulli.Nisur nga fakti që në mbrojtje do të mungojë Mavraj për shkak të pezullimit, në mesfushë një futbollist me qetësinë e Kukelit dhe në manovrën sulmuese një “rraketë” si Roshi, atëherë për Panuçin dhe Shqipërinë nevojitet një mrekulli që në Alikante të marrë rezultat pozitiv dhe të ndalë Spanjën.Në stadiumin “Riko Perez”, kuqezinjtë përballen me një ekip kampione bote, e cila ka stërmbushur impiantin për ta ndjekur. Një arsye më shumë për “t’ua nxirë jetën” shqiptarëve në 90 minutat, kur do të tentohet lavdia përballë një makinerie thuajse perfekte. Sidomos në përballjet në shtëpi